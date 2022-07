Il presidente Giovanni Ferrari Cuniolo (nella foto) ha convocato in seduta ordinaria per il giorno 12 luglio 2022 alle ore 20.30, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale in Corso Alessandria 62, con il collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona, il Consiglio comunale con il seguente ordine del giorno delle proposte in discussione e/o approvazione:



1. Articolo 66 del regolamento del consiglio comunale: comunicazioni del Presidente.



2. Articolo 76 del regolamento del consiglio comunale: approvazione verbale della seduta consiliare in data 20/12/2021.



3. Adozione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – anno 2022.



4. Provvedimento di riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza di cui alla deliberazione di g.c. n. 104 del 14/06/2022.



5. Servizio gestione sosta a pagamento in città. affidamento in house providing, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 50/2016. approvazione relazione sulla congruità economica dell’affidamento e schema di contratto di servizio.



6. Interrogazione presentata dai consiglieri Castagnello Giovanni e Graziano Marcella: “Richieste all’ufficio competente del comune di documentazione urbanistica in relazione a lavori di riqualificazione energetica e recupero del patrimonio edilizio che consentono l’accesso al “superbonus” e ad altre detrazioni fiscali”.





7. Mozione presentata dai consiglieri Fava Filippo, Golinelli Andrea, Sgheiz Anna, Castellini Nicolo’, Fantone Matteo, Calore Daniele, Bottazzi Giuseppe, Cortesi Pierpaolo: “Istituzione della consulta comunale dei giovani, presentata ai sensi dell’art. 33 del regolamento del consiglio comunale di tortona, approvato con deliberazione n. 45 del consiglio comunale del 26 ottobre 2020”.



Collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona.