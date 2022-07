Un nuovo appuntamento mensile per scoprire il territorio e le collezioni del Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato: in occasione del tradizionale Casale Città Aperta, l’evento che permette ogni secondo fine settimana del mese di visitare monumenti e musei cittadini, sarà infatti possibile partecipare alla rassegna Ti racconto un’opera.

Ogni visita avrà come punto di partenza la lettura di una specifica opera d’arte, dalla quale si svilupperà una narrazione dai molteplici aspetti coinvolti: vicende biografiche dell’artista, caratteristiche del soggetto rappresentato, collegamenti con altre opere presenti in Museo o disseminate sul territorio, peculiarità tecniche o vicende collezionistiche. E non mancheranno rimandi alla storia politica e culturale.

Il programma e la conduzione delle visite è a cura dello storico dell’arte Dario Michele Salvadeo, che si soffermerà su alcuni celebri personaggi e artisti custoditi nelle collezioni civiche come Leonardo Bistolfi, Pietro Francesco Guala, Carlo Vidua, Eleuterio Pagliano, Francesco Cairo o Vincenzo Maria Giuseppe Mossi di Morano.

Si partirà domenica 14 agosto alle ore 11,00 con il primo appuntamento dal titolo Bistolfi e Carducci: dialogo intorno a un monumento. Partendo dal modello in gesso dell’importante monumento a Giosuè Carducci, presente tuttora a Bologna nell’omonima piazza, si ripercorrerà la storia dell’opera, con le sue lunghe e complicate vicende costruttive.

Una vicenda che permetterà anche di affrontare il rapporto di Leonardo Bistolfi con poeti e scrittori, le tematiche care al carduccianesimo e le discussioni artistiche che animavano la vita culturale del periodo. La visita guidata sarà anche l’occasione per visitare la Nuova Collezione Bistolfi allestita nella Sala delle Lunette.

Costo di partecipazione: € 3,60, gradita la prenotazione ai numeri 0142 444309 / 0142444249 o via e-mail all’indirizzo museo@comune.casale-monferrato.al.it.

La prossima visita in programma si terrà domenica 11 settembre.