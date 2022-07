Durante la notte tra sabato e domenica scorsi sono stati effettuati servizi straordinari disposti dal Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore finalizzati al controllo della vita notturna del ponente ligure.

Alcuni equipaggi dei Commissariati di Sanremo e Ventimiglia hanno controllato alcuni noti locali frequentati da giovani della provincia e da turisti italiani e stranieri che, rimanendo aperti fino a notte inoltrata, fungono da catalizzatori della vivace vita notturna delle località turistiche più apprezzate della riviera.

In particolare, a Sanremo l’attività svolta ha riguardato tre attività commerciali site in Corso Trento e Triste e nelle vie adiacenti Piazza Bresca e, inoltre, sono stati effettuati alcuni posti di controllo lungo le strade più trafficate della città. In tale contesto sono state identificate 137 persone e controllati 54 veicoli.

A Ventimiglia, invece, gli agenti hanno operato principalmente in Lungomare Varaldo controllando 5 locali, 170 persone e 67 veicoli.

L’attività svolte e i buoni risultati raggiunti hanno permesso di monitorare gli avventori della “movida” ponentina.