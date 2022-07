La bellezza torna protagonista in provincia di Imperia con la terza edizione di Miss Roberta che si svolgerà questa sera dalle 21 nel grande dehor del bar Roberta di San Bartolomeo al Mare, unico concorso collegato al Beauty Contest nazionale Miss Inverno.

Organizzato da Luna Comunicazione|Eventi e condotto da Luca Valentini nell’occasione affiancato per la prima volta dalla bellissima Nicole Vio, Miss Roberta in carica, il concorso proporrà oltre alla gara in passerella, anche le esibizioni di vari artisti ospiti della serata, dal giovane e già promettente chitarrista Matteo Maffezzoli, al cantautore Simone Molardi, la cantautrice Valentina Sloboda e, reduce dall’importante riconoscimento ottenuto al Milano Sing Gala, ospite speciale la cantautrice Corinna Parodi.

Le sfilate che decreteranno la nuova Miss Roberta e le altre fasce in palio assegnate dalla giuria saranno tre, in abbigliamento casual, elegante e bikini e prevedono la partecipazione di concorrenti provenienti da tutta la Liguria e altre regioni italiane.

Media partner dell’evento che gode della partnership con i marchi Sun Sun, Stefania Merello, Atene Edizioni e la collaborazione con il gruppo “29 luglio” è anche quest’anno l’emittente regionale Radio 104. Bouquet “Dillo con un fiore”, Imperia.

Service audio/luci/video affidato a Paolo Bianco, fotografo ufficiale Ivano Anfosso.