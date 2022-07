Il Teatro Civico di Tortona vi invita al laboratorio di Stand up Comedy e Cabaret tenuto dal gruppo teatrale Garpez. Il laboratorio, completamente gratuito, avrà durata di un giorno e si terrà sabato 9 luglio.

L’iniziativa è organizzata da Collettivo Esplorativo in collaborazione con il Comune di Tortona e si inserisce nell’ambito di “Invito a Teatro”, progetto che ha per obiettivo l’avvicinamento di nuovi spettatori allo spazio teatrale, sia come spettatori che come produttori.

La lezione inizierà alle ore 10, presso la Sala Giovani del Teatro Civico. Sarà una giornata tutta dedicata alla comicità da palcoscenico, in cui si avrà modo di lavorare e riflettere sulla presenza sul palco, sulla creazione di monologhi e sketch, sulla gestione dell’imprevisto e sull’interazione col pubblico. Nella prima parte della giornata si acquisiranno strumenti, mentre nella seconda si proverà a metterli in pratica, ovviamente sempre divertendosi.

Si consiglia ai partecipanti di arrivare alla lezione “muniti” di un aneddoto a loro parere divertente da cui partire per le esercitazioni

Il laboratorio è aperto a tutti ma i posti sono limitati. Per prenotazioni e informazioni scrivere a info.collettivoesplorativo@gmail.com o su WhatsApp al +39 334 961 9812 .

L’iniziativa è anche su Facebook al link: https://fb.me/e/4OlPHr6UR