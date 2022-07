I saporiti formaggi della pianura alessandrina hanno, or è qualche anno, un novo sapore per merito di Samantha. Ha avuto la costanza di cambiare la sua esistenza passando dal commercio di elettrodomestici alla produzione di formaggi: un notevole salto di qualità

Samantha, alessandrina di tutto punto, ha deciso di stuzzicare l’appetito ai suoi conterranei, diventando provetta produttrice di latticini.

L’azienda di Litta Parodi si compone di circa 200 capre, sono come lei stessa asserisce: «La mia vita», protende ad escogitare qualcosa di nuovo provando, magari con il passar del tempo, con altri animali, su questo fronte è ben disposta …. nei prossimi anni, non mi inventi altro … non decida di allargare l’allevamento…

Insomma tutto è probabile!

Questo è solo un inizio ben congegnato, con la forte speranza di provare altre soluzioni, magari completamente innovative da consegnare sulla tavola dei propri clienti, con l’auspicio di allargare le prospettive su vari fronti del delicato mercato alimentare, nel significato più esteso del termine.

Racconta: … mi sono licenziata per seguire il mio compagno titolare d’un allevamento, abbiamo creato insieme la nostra realtà con pochi esemplari diventati, nell’arco di sei anni, venti volte tanti; un modo per espandere la nostra attività con la produzione di formaggi, dapprima nel comune di Castellazzo, ora a Litta Parodi, ove abbiamo acquisito maggior spazio.

La giornata è piena, asserisce; fra la mungitura del mattino, quella della sera si preparano ottimi derivati dal latte solo di capra, almeno per ora; fra robiole, ricotta, tome più o meno stagionate, yogurt hanno accaparrato la loro fetta di mercato conquistando una selezionata clientela sulle piazze rionali dei diversi centri principali della provincia.

Franco Montaldo