In occasione dell’inizio delle attività estive, il Museo Civico del Lucus Bormani si prepara ad accogliere i suoi visitatori anche alla sera, con delle speciali aperture in notturna, che permetteranno di riscoprire il percorso dell’allestimento archeologico, risorgimentale e mineralogico al chiaro di luna.

Le aperture serali avranno luogo tutti i mercoledì e tutti i venerdì dei mesi di luglio e agosto dalle ore 21 alle ore 23 al prezzo della bigliettazione ordinaria diurna.

Il Museo inoltre, sempre nella sua attività serale, ha in previsione due appuntamenti molto speciali per il mese di luglio: il primo, che avrà luogo venerdì 15 alle ore 21 consisterà nel laboratorio didattico per ragazzi e famiglie “Giochiamo con la Storia!”, un’attività ludico-didattica dove, attraverso i giochi dell’infanzia dell’epoca romana, i giovani partecipanti potranno scoprire, giocando, come trascorrevano il tempo libero i loro coetanei di duemila anni fa.

Mercoledì 20 luglio, invece, a partire dalle ore 21, avrà luogo, nell’ambito del progetto “Extra Omnes”, la prima visita guidata in notturna alla riscoperta dei monumenti e dei luoghi storici di Diano Marina, alla scoperta del ricco patrimonio culturale e urbanistico della “Città degli Aranci”.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina.

Per i laboratori e le visite guidate è gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram.

Ingresso: intero € 3,00; ridotto € 2,00; visite guidate e laboratori € 2,50.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì e venerdì 9-12/21-23; giovedì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.