Non è stata certo una notte normale, quella di oggi, sabato 2 luglio, per molti abitanti di via Emilia Nord che sono stati svegliati verso le 3,30 dal trambusto che si è verificato in seguito ad un inseguimento, da parte dei Carabinieri della compagnia di Tortona nei confronti di un’auto sospetta con a bordo uno o più malviventi.

Purtroppo possiamo raccontarvi solo quanto è accaduto senza entrare nei dettagli perché – a differenza di altri – per noi è più importante assicurare malviventi alla Giustizia (e quindi non pregiudicare le indagini in corso da parte dei Carabinieri) piuttosto che scrivere un articolo dettagliato col rischio di mettere in allarme possibili complici.

Possiamo quindi raccontarvi quello che è accaduto. Secondo la prima sommaria ricostruzione un’auto proveniente da Voghera entra a Tortona transitando in via Emilia a tutta velocità. Lo fa inseguita da una gazzella dei carabinieri di Tortona che sono dietro di lei. La macchina percorre a folle velocità le strette strade di via Emilia nord e nel tentativo di far perdere le proprie tracce in prossimità di via Carlo Varese svolta a destra e immettendosi in vicolo Commenda che non ha sbocchi.

Secondo la prima sommaria ricostruzione l’auto dei banditi va a schiantarsi contro un cancello di una proprietà privata dalla quale esce un cane che visibilmente spaventato scappa chissà dove. I carabinieri intanto giungono in forze sul posto e bloccano gli occupanti dell’auto sospetta portandoli in caserma.

Secondo quanto è stato possibile appurare si potrebbe trattare di alcuni banditi provenienti da Voghera e proprio nell’oltrepo’ avrebbero commesso reati. Della questione infatti, si starebbero occupando i militari di Voghera e non quelli di Tortona.