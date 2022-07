Un grande incendio che ha impegnato per diverse ore i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona e ha provocato ingenti danni si è verificato ieri mattina, venerdì 15 luglio.

E’ accaduto poco dopo le otto quando i pompieri sono stati costretti ad intervenire in una vasta area tra il ponte del torrente Scrivia e la tangenziale dove per cause ancora in corso di accertamento si erano incendiate della rotoballe di grano.

La causa del vasto incendio è ancora in corso di accertamento ma non si esclude l’origine dolosa o colposa, forse anche una cicca di sigaretta gettata da un’auto di passaggio..

Fatto sta che i pompieri tortonesi hanno lavorato alacremente per oltre tre ore, per poi ritornare nuovamente nel pomeriggio perché le fiamme avevano ripreso ad alimentarsi.

L’area interessata dall0incendio è stata di oltre cinquemila mq a cui si è aggiunta un’altra piccola area, ma per fortuna solamente sterpagli vicino all’argine del torrente.

Sempre nel pomeriggio di ieri un altro incendio di sterpaglie, ma per fortuna di lieve entità si è verificato nel Comune di Casalnoceto e ha interessato un’area di 1.500 mq.