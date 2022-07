Due interventi dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortina nella giornata di ieri, uno in città, il secondo invece a Castelnuovo Scrivia.

Il primo riguarda alcuni lampioni che i pompieri hanno accertato rappresentare un pericolo per i passanti. Il fatto si è verificato in Corso Leoniero, nel tratto di strada davanti all’ex sede Aci e dall’altra parte del marciapiedi in cui si trova uno dei parchi giochi più belli di Tortona finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

I Vigili del fuoco hanno delimitato la zona mettendola in sicurezza, poi accertato che i lampioni sono di proprietà dell’Enel per cui tocca a questa società a sostituirli (e non invece al Comune come molti potrebbero pensare visto che si trovano sul suolo pubblico) hanno avvisat9 la società privata che si spera possa provvedere celermente in merito.

Il secondo intervento a Castelnuovo Scrivia nei pressi della cascina Piccagallone per un incendio di sterpaglie che ha distrutto circa 1.500 mq di stoppie.