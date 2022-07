E’ stata emessa una nuova ordinanza da parte del Comune di Tortona per l’emergenza legata all’anomala presenza di cinghiali nelle aree urbane e la contemporanea epidemia fra gli ungulati della peste suina.

Nel documento si prende atto che il territorio comunale è interessato da attività di depopolamento dei cinghiali, in particolare nelle zone agricole; le operazioni effettuate a cura e sotto l’egida della Provincia di Alessandria verranno effettuate nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo, con il ricorso di squadre di volontari istituite e gestite dagli uffici provinciali deputati al controllo della fauna selvatica, autorizzate a operare in modalità che garantiscano la sicurezza per i cittadini.

Viene quindi richiamata l’attenzione di tutti i cittadini, esortandoli a fare la massima attenzione nel fruire del territorio interessato nelle giornate e negli orari indicati, in particolare nelle aree vicine ai corsi d’acqua (rio Fontana di Vho, torrenti Ossona e Scrivia) con vegetazione folta ed incolta, habitat ideale per i cinghiali.