Continuano gli eventi di respiro culturale che impreziosiscono piazza Rovere: giovedì 4, lunedì 8 e martedì 9 agosto sarà il momento di Parole & Musica alla Rovere, la mini rassegna letteraria che mette in scena un piccolo salotto di confronto tra autori, musicisti e pubblico. Conduce la giornalista Damiana Biga, che intervisterà Erica Marzo, Dario Benedetto e Gianmarco Parodi. L’appuntamento è alle 21.30 in piazza Rovere.

Da venerdì 5 a domenica 7 agosto torna il Rovere Jazz Festival (VII edizione) con la brillante direzione artistica di Alex Nicoli dell’associazione La Ritmica. Gli artisti che si esibiranno quest’anno alle 21.30 in piazza Rovere sono Trio Esmeranto & Esmeralda Sciascia, Magasin du Café – Piazzola Portrais e Globetrotter guest Alain Caron. Tre serate dedicate alla musica jazz nella cornice da sogno del sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere.

Il primo weekend di agosto musica e approfondimento anche in Piazzale Olimpia con la Sagra di Rifondazione.

Non mancherà l’intrattenimento sul Lungomare delle Nazioni. Continuano le attività mattutine della ginnastica del risveglio e della zumba mentre la sera di martedì 2 agosto Gianni Rossi animerà piazza Torre Santa Maria a partire dalle 21.30. Martedì è anche il giorno dedicato a “Fiabe da colorare in riva al mare”, con le letture della giornalista Viviana Spada che intratterrà i più piccoli in zona Anfiteatro alle ore 21.00. Stesso posto, stessa ora, mercoledì 3 agosto tocca a Paolo Bianco intrattenere il pubblico con il suo karaoke, ormai appuntamento fisso per tutti gli appassionati. Largo spazio anche ai giovanissimi con gli spettacoli dedicati ai cartoni animati e ai burattini.

Dal lunedì al venerdì – ore 9.00 – Largo Scofferi

Ginnastica del risveglio

Sabato – ore 10.00 – Piazza Torre Santa Maria

Zumba

Martedì 2 agosto – ore 21.30 – Piazza Torre Santa Maria

Balliamoci l’estate con Gianni Rossi

Martedì 2 agosto – ore 21.00 – Anfiteatro

Fiabe da colorare in riva al mare a cura di Libri al Mare con la giornalista Viviana Spada

Mercoledì 3 agosto – Ore 21.30 – Anfiteatro

Karaoke con Paolo Bianco

Giovedì 4 agosto – ore 21.30 – Piazza Rovere

Parole e Musica alla Rovere – Incontri letterari in musica

Erica Marzo presenta “L’araba fenice” (PubMe) con la musica di Attenti a quei due

Giovedì 4 agosto – dalle ore 21.00 – Anfiteatro

Cartoon Theater

Venerdì 5 agosto – ore 21.30 – Piazza Rovere

VII Rovere Jazz Festival – Trio Esperanto & Esmeralda Sciascia

Sabato 6 agosto – ore 21.30 – Piazza Rovere

VII Rovere Jazz Festival – Magasin du café – Piazzola Portrais

Domenica 7 agosto – ore 21.30 – Piazza Rovere

VII Rovere Jazz Festival – Globetrotter guest Alain Caron

Lunedì 8 agosto – dalle ore 21.00 – Anfiteatro

Spettacolo burattini

Da venerdì 5 a domenica 7 agosto – dalle ore 19.00 – piazzale Olimpia

Sagra – Festa di Rifondazione

Lunedì 8 agosto – ore 21.30 – Piazza Rovere

Parole e Musica alla Rovere – Incontri letterari in musica

Dario Benedetto presenta “Walking Dad” (Bookabook) con la musica di Paolo Ballardini e Alex Nicoli.

Martedì 9 agosto – ore 21.30 – Piazza Rovere

Parole e Musica alla Rovere – Incontri letterari in musica

Gianmarco Parodi presenta “Non tutti gli alberi” (Piemme) con la musica di Mercenari Rock duo.

