Dopo l’incendio di domenica pomeriggio presso il Centro Multi Raccolta di ASM in Strada Folciona, il Sindaco di Voghera Paola Garlaschelli ha firmato ieri l’ordinanza n. 74/2022 che prescrive, come da indicazioni impartite da ATS Pavia, in via precauzionale, il divieto di raccolta e consumo degli alimenti di origine vegetale prodotti in un’area di 500 m dall’impianto per un periodo di 72 ore fino alla trasmissione degli esiti analitici avviati da ARPA.

Si tratta di un provvedimento temporaneo adottato in via cautelativa nell’interesse della salute di tutti i cittadini.

“Attualmente il Comune di Voghera è in costante contatto con il Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS e con ARPA per valutare l’impatto che il rogo ha avuto sulla qualità dell’aria nelle zone limitrofe – le parole dell’Assessore all’Ecologia Carlo Fugini -. ARPA ha posizionato una centralina di campionamento ad alto volume per la determinazione degli inquinanti in fase gassosa ed in particolato nel sito individuato presso l’Autoporto Parcheggio di via Matteotti a Voghera. Verranno effettuati campioni giornalieri anche in relazione all’evoluzione delle fasi di spegnimento. ATS in via assolutamente precauzionale ed in attesa degli esiti delle analisi laboratoristiche, ha consigliato il divieto di raccolta e consumo degli alimenti di origine vegetale in un’area di 500 metri dall’impianto per un periodo di 72 ore, fino alla trasmissione degli esiti analitici”.

“Abbiamo firmato ieri l’Ordinanza su input delle rilevazioni di ATS – aggiunge il Sindaco Paola Garlaschelli – e l’Amministrazione si farà carico di informare tempestivamente la cittadinanza in merito ad eventuali evoluzioni e sviluppi dell’attività di monitoraggio in precedenza enunciata”.