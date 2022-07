La Camera di Commercio Riviere di Liguria ricorda alle imprese di porre massima attenzione alle richieste di pagamento da parte di soggetti che nulla hanno a che fare con le Camere di Commercio. Numerosi, in questo periodo di scadenze fiscali, i casi segnalati di richieste ingannevoli di denaro: tramite vari tipi di moduli predisposti o bollettini postali, viene chiesto il pagamento di somme relative a pubblicazione in annuari, iscrizioni in repertori, elenchi e registri, abbonamenti a riviste specializzate, nonché ad offerte di prestazioni assistenziali o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno a che fare con l’ente pubblico Camera di Commercio e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento. La Camera di Commercio ha evidenziato sul proprio sito le casistiche più frequenti di richieste ingannevoli di pagamento al link http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1805

L’ente camerale ricorda infine che il pagamento del diritto annuale si effettua solo tramite il modello F24 o PagoPA: mai vengono recapitati bollettini al domicilio delle imprese per pagamenti in favore dell’ente camerale. Per quanto riguarda il diritto annuale, si segnala che collegandosi al sito https://dirittoannuale.camcom.it/ e utilizzando la funzione ‘calcola e paga’, si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online.