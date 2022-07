lcuni cittadini hanno segnalato la presenza ad Alessandria di persone che chiedono di accedere alle abitazioni private, dichiarando di essere stati inviati da una compagnia elettrica per controllare contatori o bollette.

Si invita la cittadinanza a negare l’accesso a estranei che si presentino alla porta con tali motivazioni, anche se provvisti di tesserino di riconoscimento. Si tratta di impostori che non sono in alcun modo autorizzati a entrare nelle case private. Nel caso in cui queste persone si rifiutassero di allontanarsi, è possibile minacciarli di denuncia alla pubblica autorità.