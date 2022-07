Brillano le giovani stelle tortonesi negli sport ad alto livello. L’ultima notizia di questi giorni è che Tommaso Bosio è stato convocato per partecipare ai campionati europei di Mountain Bike che si terranno in Svizzera a partire da dopodomani.

Tommaso è residente a Tortona e non non ancora compiuto 16 anni.

Ha frequentato il secondo anno del liceo scientifico Amaldi di Novi Ligure con ottimi risultati e da quando era piccolo grazie alla passione di suo papà Filippo va in bicicletta con il fratello più piccolo Giovanni anch’esso atleta dello stesso sport .

Oggi segue la multidisciplina e quindi fa mountain bike, ciclocross e strada ottenendo ottimi risultati in tutte e tre le specialità anche se il suo primo amore è la mountain bike .

In questa stagione di mountain bike ha ottenuto ottimi risultati, campione italiano di team relay, diverse vittorie, ad Agrigento, Courmayeur e la Thuile, gara molto molto tecnica e ora è stato convocato dalla nazionale per partecipare ai campionati europei giovanili di mountain bike XCO che si disputeranno in Svizzera a Capriasca dall’1 al 7 agosto.

Tutti i Tortonesi e tanti novesi, ovviamente tiferanno per lui.