La seduta del Consiglio Comunale svoltasi ieri, giovedì 30 giugno, si è aperta con un ricordo di Pierino Agapito, già Consigliere Comunale dal 1980 al 1988, recentemente scomparso.

La riunione è proseguita con l’approvazione all’unanimità di alcune modifiche al regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa

resesi necessarie per adeguarsi alla normativa regionale. Con 9 astensioni e 7 voti favorevoli è stata approvata anche la modifica della costituzione del diritto di superficie a favore dell’Asl AL per la realizzazione dell’ospedale di comunità nell’edificio di salita Brichetta che ospita la Rsa (Residenza sanitaria assistita).

Successivamente ha preso la parola il Sindaco, Gian Paolo Cabella, il quale, in estrema sintesi, ha dichiarato che lo schema di Bilancio di previsione 2022-2024, predisposto dal precedente dirigente finanziario, presenta elevate criticità di natura tecnica tali da rendere operativi gli uffici solo dopo una profonda variazione di natura sia sostanziale che formale. Considerato – ha continuato il Sindaco – che il Governo ha ulteriormente prorogato al 31 luglio prossimo il termine per l’approvazione dei bilanci comunali, si ritiene opportuno in questa sede di non procedere all’approvazione del documento per permettere agli uffici, sotto altra guida, di predisporre uno schema di bilancio più consono. Quindi – ha concluso Cabella – ritiro la proposta di approvazione di tutte le delibere collegate al Bilancio di previsione.

Subito dopo il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri che sostengono la Giunta comunale hanno lasciato l’aula e il Presidente, Oscar Poletto, ha dichiarato chiusa la seduta.