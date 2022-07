Il Centro Elaborazione Dati del Comune di Tortona ha avviato il progetto “L’aiuto in un click” per comprendere meglio le difficoltà e le esigenze della cittadinanza in merito all’utilizzo dei servizi digitali del Comune, come i pagamenti tramite piattaforma PagoPA, l’utilizzo dello Spid o di applicazione pubbliche come “IO”. Per questo è stato predisposto un questionario, accessibile e compilabile anche via smartphone inquadrando sul qr code pubblicato sul manifesto allegato e diffuso anche via social network, oppure all’indirizzo: https://forms.gle/ZJuDdQq5FSAEzTe19

Il questionario, anonimo e realizzato nel rispetto delle normative sulla privacy, richiede pochi minuti di tempo: al termine, lasciando il proprio indirizzo mail si verrà contattati per ricevere tutte le informazioni relative al progetto.