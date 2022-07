Con il patrocinio dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese Galleggia non Galleggia, il carnevale acquatico di Casale Monferrato, un evento degli Amici del Po che giunge alla sesta edizione Tra l’altro è un evento di interesse per i bambini.



Galleggia non Galleggia è una manifestazione nella quale i partecipanti sono chiamati a realizzare, dal mattino, delle imbarcazioni con cartone e scotch forniti in quantità uguale dagli organizzatori, quindi a collaudarle in prima persona nel corso delle spassose regate del pomeriggio, senza agonismo, senza competitività ma tra travestimenti e scherzi davanti al numeroso pubblico assiepato sulla sponda destra del fiume Po. Il tutto ovviamente avviene nella massima sicurezza, sotto l’occhio attento di tanti addetti a ‘ripescare’ i naufraghi e i relitti che non si saranno dimostrati all’altezza della sfida del Grande Fiume.

Ritrovo: viale Lungo Po Gramsci Imbarcadero. Informazioni https://www.amicidelpocasale.it/galleggia-non-galleggia-2022-il-17-luglio/