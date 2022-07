Il bocciodromo di San Bartolomeo al Mare ha ospitato nello scorso week-end le Final Four di Petanque femminile, vinte dal San Giacomo di Imperia davanti al Gsp Ventimiglia. Hanno partecipato anche ABG Genova e Costigliolese Cuneo.

“Come Amministrazione comunale siamo molto soddisfatti per aver potuto ospitare questa competizione di così alto livello – ha dichiarato Sandro Fedozzi, vice Sindaco, presente agli incontri insieme all’Assessore Alessandra Gamalero e al Consigliere incaricato allo sport Antonello Martini -. Abbiamo potuto parlare con i massimi dirigenti nazionali della Federazione FIB Federazione Italiana Bocce (era presente il presidente federale Marco Giunio De Sanctis) per verificare la possibilità di ospitare in futuro altri eventi di questo tipo. La competenza e la passione dello staff dell’Associazione Bocciofila di San Bartolomeo al Mare sono stati molto apprezzati”.

Per informazioni sportive, fare riferimento al sito della FIB https://www.federbocce.it/petanque/news/9558-il-san-giacomo-brinda-anche-con-lo-scudetto-al-femminile.html