Aveva 80 anni ed abitava a Novi Ligure, ma in tanti Tortonesi, fra cui scrive, il suo ricordo è rimasto sempre molto forte.

Parliamo di Gianni Diamante, ex consigliere comunale ed ex assessore del Comune di Tortona.

Forse molti tortonesi si chiederanno “Chi era costui?” ma chi ha i capelli bianchi sa bene il ruolo che Gianni ha ricoperto negli anni Settanta e Ottanta all’intero del Comune di Tortona, prima consigliere del PCI e poi come assessore all’urbanistica e altri settori.

In quegli anni non abitava a Tortona ma in un paese limitrofo per poi trasferirsi a Novi Ligure dove si sono svolti i funerali in forma in forma privata. Anche Gianni Diamante, come il suo collega e amico di Partito Claudio Lisini, deceduto nell’aprile 2019 entrambi colonne portanti della Sinistra Tortonese di allora, ha scelto questa forma di commiato.

A Tortona, però, Gianni Diamante non sarà dimenticato: domani, martedì 26 luglio, alle 20 verrà ricordato ufficialmente presso la sede del Partito Democratico di Tortona in via Zenone.

Quando faceva parte dell’amministrazione comunale la sede del municipio era dove oggi si trova la biblioteca Civica, in via Ammiraglio Mirabello, per cui abbiamo ritenuto giusto affiancare questa alla sua immagine.