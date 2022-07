ASL di Alessandria al centro della critiche per aver deciso di dare ai privati una parte dell’ospedale di Tortona, anche se per gli utenti cambierà poco o niente e non pagheranno nulla in più visto che il provato lavorerebbe in convenzione.

Di seguito il Comunicato stampa

Il Circolo Articolo Uno di Tortona prende atto, dalle notizie diffuse in questi giorni, che la dirigenza Asl abbia riconosciuto finalmente il ruolo strategico dell’ospedale di Tortona integrato in una Sanità territoriale rilanciata con i fondi del Pnrr. constatando altresì la disponibilità di bilancio di circa 50 milioni di Euro per i prossimi anni 9 anni.



Il circolo tortonese chiede però che la Regione annulli la delibera di bando pubblico per l’affidamento di gran parte dei servizi dell’ospedale tortonese che , nella sostanza, consente ad un soggetto privato di gestire le nuove risorse.

Articolo Uno chiede invece che si attivi immediatamente la dirigenza Asl per il reperimento tramite bandi di assunzione di operatori qualificati a potenziare la struttura, ridare adeguate risposte ai pazienti e la giusta dignità al servizio sanitario salvata in questi anni solo grazie all’abnegazione e al senso di sacrificio dei pochi medici e sanitari rimasti

in servizio.

Il rilancio dell’ospedale di Tortona può e deve passare attraverso strutture pubbliche e non demandando tutto ai privati.

Articolo Uno – Tortona