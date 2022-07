Arriva il primo spettacolo dedicato ai bambini al Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Domenica 31 luglio il Festival si sposta al Parco del Ciapà per La Poesia vola!, uno spettacolo dedicato ai più piccoli, con uno dei più noti e importanti scrittori di testi per l’infanzia, Roberto Piumini, affiancato dalla fisarmonica di Nadio Marenco. La Poesia vola! porta il pubblico in mezzo alla natura, nel Parco del Ciapà, per un’esperienza immersiva in un angolo di macchia mediterranea.

Dopo il roboante annuncio dell’arrivo del Poeta e della Poesia, volano, a causa di un inciampo, fogli sul pavimento del palcoscenico, che né il vecchio poeta, né il pigro fisarmonicista vogliono o possono raccogliere. Si chiede, quindi, un aiuto ai bambini, che sceglieranno di volta in volta uno dei fogli caduti, su cui sono scritte poesie o canzoni. Queste vengono eseguite con il canto dei ritornelli e l’accompagnamento ritmico, insieme al pubblico. Alla fine, alcune canzoni sono cantate insieme al pubblico, eseguendo inoltre un mimo “a specchio” guidato dal palcoscenico.

Il parco è raggiungibile con una passeggiata attraverso un sentiero sterrato (circa 20 minuti), mentre al termine dello spettacolo è prevista una camminata esperienziale per bambini dal Parco del Ciapà al borgo di Cervo, con le torce frontali ammirando e scoprendo suoni e profumi della natura.

Allo spettacolo si abbina un’escursione al tramonto gratuita insieme alla Proloco Progetto Cervo: ritrovo alle 19.00 in piazza Castello oppure alle 19.30 presso l’area attrezzata per lo spettacolo, al Parco. L’escursione durerà un’ora e trenta circa, in tempo per l’inizio della serata. Cena al sacco. Prenotazione obbligatoria per l’escursione al tramonto e per la camminata esperienziale dedicata ai bambini: GAE Luca Patelli, telefono cellulare 3476006939. Sono consigliate calzature adatte e una torcia per illuminare il sentiero sulla via del ritorno.

È disponibile un servizio navetta gratuito da Piazza Castello per anziani e disabili con partenze dalle ore 19.00.

Il Festival 2022

La 59esima edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, in linea con il suo percorso di crescita e maturazione di oltre mezzo secolo di musica, vede anche per questo 2022 un calendario trasversale e aperto ai generi. 18 date, fino al 29 agosto, e svariate location rederanno ricco il calendario 2022 parte, quest’anno, del progetto Lento – Cervo borgo di cultura sostenibile, che vede il Comune di Cervo, insieme alla Proloco Progetto Cervo e alla Cooperativa di Comunità Il Pollaio Aperto

Lento è un ambizioso piano di valorizzazione culturale del borgo premiato con la vittoria del bando In Luce di Fondazione Compagnia di San Paolo, al quale il Comune di Cervo partecipa insieme a Proloco Progetto Cervo e alla Cooperativa di Comunità Pollaio Aperto. Lavorando sull’identità culturale del borgo, storica sede di cenacoli culturali e ritrovo di artisti, letterati e musicisti, Lento guarda allo sviluppo turistico di Cervo ma anche al rafforzamento della sua comunità. Da qui l’ottica di sostenibilità che connota il progetto e le sue azioni, dedicate alla riscoperta del territorio all’insegna della bellezza, della natura e della cultura come snodi di relazioni, ma anche alla ricerca dei ritmi lenti, che contrastano con la frenesia della città. Armonizzando le diverse anime culturali di Cervo – dalla tradizione letteraria riaffermatasi con Cervo ti Strega al Festival ideato da Sándor Végh nel 1964 – Lento ambisce a diventare una vera e propria piattaforma centrata sull’identità culturale con cui fare di Cervo uno spazio di inclusione e apertura, un luogo che vede al centro la cura del territorio e delle persone, dove possono convivere abitanti e turisti abitudinari o di passaggio.

Lento è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.

Prossimi appuntamenti

2 agosto 2022 ore 21.30 Piazza dei Corallini, Dimitri Smirnov – violino, viola; Dario Bonuccelli- pianoforte

Piazza dei Corallini, Dimitri Smirnov – violino, viola; Dario Bonuccelli- pianoforte Venerdì 5 agosto 2022 ore 21.30 Piazza dei Corallini, Alexander Lonquich – pianoforte, Quartetto d’archi Shaboruz

Piazza dei Corallini, Alexander Lonquich – pianoforte, Quartetto d’archi Shaboruz 9 agosto 2022 Piazza dei Corallini ore 21.30, Anton Gerzenberg – pianoforte,

Piazza dei Corallini ore 21.30, Anton Gerzenberg – pianoforte, 12 agosto 2022 ore 21.30 Piazza dei Corallini ore 21.30, Moroni Bonaccorso Angelucci trio

Piazza dei Corallini ore 21.30, Moroni Bonaccorso Angelucci trio 16 agosto 2022 ore 21.30 Piazza dei Corallini ore 21.30, Sergey Tanin – pianoforte

Piazza dei Corallini ore 21.30, Sergey Tanin – pianoforte 18 agosto 2022 ore 21.30 Cipressa, Chiesa Fortezza di S. Pietro, fraz. Lingueglietta , 3D Trio

Cipressa, Chiesa Fortezza di S. Pietro, fraz. Lingueglietta , 3D Trio 19 agosto 2022 ore 21.30, Piazza dei Corallini, Sergey Tanin – pianoforte

Piazza dei Corallini, Sergey Tanin – pianoforte 21 agosto 2022 ore 21.30 Oratorio di Santa Caterina, Ring Around Quartet – Gioco di voci,

Oratorio di Santa Caterina, Ring Around Quartet – Gioco di voci, 23 agosto 2022 ore 21.30 Cervo, Piazza dei Corallini Wooden Elephant String Quintet

Cervo, Piazza dei Corallini Wooden Elephant String Quintet 26 agosto 2022 ore 21.30 Cervo, Piazza dei Corallini, Fabio Concato – Recital unplugged

Cervo, Piazza dei Corallini, Fabio Concato – Recital unplugged 29 agosto 2022 ore 21.30 Cervo, Piazza dei Corallini, Giuseppe Gibboni – violino, Fabio Silvestro – pianoforte

Biglietteria e informazioni

È possibile acquistare i biglietti del Festival in prevendita sul sito www.cervofestival.com, presso le agenzie accreditate (Cervo: Ufficio informazioni turistiche; Diano Marina: Dianatours; Pietra Ligure: Agenzia Viaggi Mamberto; San Bartolomeo al Mare: Gianna Giusto Viaggi; Imperia: Libreria Ubik, Felcar Viaggi) oppure il giorno stessodell’evento, in loco. I titoli di ingresso con posti a sedere sulla gradinata di accesso alla Chiesa dei Corallini saranno acquistabili esclusivamente la sera dello spettacolo presso la biglietteria allestita all’interno dell’Oratorio di S. Caterina. Le riduzioni per studenti e bambini verranno applicate esclusivamente agli ingressi con posto a sedere sulla gradinata. Per gli spettacoli del 24 e 31 luglio i biglietti omaggio per i bambini fino ai 10 anni saranno disponibili solo al botteghino la sera dello spettacolo.

Il 59° Festival di Cervo 2022 garantisce l’ingresso gratuito alle persone diversamente abili.

È inoltre attivo un servizio di accompagnamento curato dal personale della Croce d’Oro di Cervo, presente a tutti gli spettacoli in Piazza dei Corallini.

Ogni informazione su programma, biglietteria e logistica su www.cervofestival.com Il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo è sostenuto da Regione Liguria, Provincia di Imperia, Comune di Cipressa, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fai – Fondo Ambiente Italiano, Fratelli Carli, Lions Club Imperia Host, Confindustria Imperia, Proloco Progetto Cervo, Cooperativa di Comunità Pollaio Aperto. Rai Radio 3 è media partner dell’evento, che ha ottenuto il patrocinio di Rai Liguria. Il Festival collabora inoltre con Borghi più Belli d’Italia, Concours Géza Anda, Borgate dal Vivo, Festival Teatrale di Borgio Verezzi, Levanto Music Festival – Massimo Amfiteatrof, Società dei Concerti La Spezia, Associazione Amici di Paganini, ARD International Music Competition Munich, Club Tenco, GOG Giovine Orchestra Genovese, Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Si ringraziano Il Giardino dell’Edilizia, Hotel Rossini al Teatro, Fratelli Carli C. Bechstein Pianosolo