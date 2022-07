Con il Gran Gala della Danza si apre domani, venerdì 22 luglio (ore 21.30), l’undicesima edizione dell’Estate Musicale Dianese Festival, rassegna (sei spettacoli) che dal 2012 si tiene a Diano Marina, nel parco di Villa Scarsella, accogliente teatro all’aperto che in questi anni ha ospitato grandi star e spettacoli indimenticabili. Ad illuminare la serata inaugurale sarà una stella del balletto: Oriella Dorella, dapprima solista, poi prima ballerina e infine étoile del Teatro alla Scala di Milano. “E’ un grande piacere ricevere questo riconoscimento – ha commentato la grande artista milanese -. Ho visto i nomi di chi mi ha preceduto, sono davvero onorata che Diano Marina abbia pensato a me. Si tratta di un festival di altissimo livello”.

Per la sua straordinaria carriera, che i presenti rivivranno grazie alle sue parole e ad immagini di repertorio, riceverà il Premio Città di Diano Marina: un altro grande nome che va ad arricchire il prestigioso “albo d’oro”.

La prima parte dello spettacolo è dedicata al balletto classico, a cura della scuola di danza New Movanimart. “Oltre l’orizzonte” è il titolo di un “viaggio” attraverso luoghi lontani ed esotici, dai balcani alla Spagna, dalla Francia all’Austria, dall’Egitto al Regno Unito (coreografie di Roberta Airaghi, Massimo Filippi, Nadia Spagnolo e Liudmila Babysheva).

La parte centrale sarà riservata alla Dorella, la quale non mancherà di parlare del suo impegno televisivo di questi ultimi anni.

Il balletto moderno sarà invece protagonista della terza ed ultima parte di una serata che si preannuncia ricca di emozioni. In scena “Trilogia itinerante”, a cura della quotata compagnia Deos (Dance Ensemble Opera Studio) del Carlo Felice di Genova. Filippo Bandiera, Emanuela Bonora, Fabio Caputo e Valentina Squarzoni – questi i nomi dei ballerini – interpreteranno otto brani di vario genere, con musiche, tra gli altri, di Mozart, Vivaldi, Fred Buscaglione e Gottfried Huppertz.

Dal 15 luglio sono aperte le prevendite dei biglietti per i sei spettacoli, tutti i giorni (esclusi i festivi) dalle 9.30 alle 12.30 in via Cavour 30 a Diano Marina, inoltre da Gianna Viaggi a San Bartolomeo al mare.

L’Emd Festival, che da sempre si caratterizza per la presenza di più generi musicali ed artistici, è organizzato dalle associazioni Ritorno all’Opera e Amici della Musica del Golfo Dianese, con il sostegno del Comune di Diano Marina ed il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.

Informazioni dettagliate sul sito www.emdfestival.it

Oriella Dorella, étoile della danza

Il nome di Oriella Dorella è legato alla storia della danza, passione che lei ha avuto sin da quando era solo una bambina e che le ha permesso di ottenere importanti successi. Già a otto anni fece il possibile per iscriversi a una delle scuole più importanti per un’aspirante ballerina, quella del Teatro alla Scala. Sfortunatamente, però, convinse i genitori quando le richieste non potevano più essere esaudite. La determinazione le fu fondamentale anche in quell’occasione. Il portiere dell’istituto si rese conto subito di quanto lei ci tenesse e si prodigò affinché realizzasse il suo sogno. Oriella Dorella è nata a Milano il 25 gennaio 1952. Il carattere e il talento da ballerina le hanno permesso di ottenere soddisfazioni davvero importanti, grazie anche alla sua capacità di mettersi alla prova, non senza sacrifici. In breve tempo è riuscita a trasformarsi da solista a prima ballerina, per poi diventare étoile nel corpo di ballo del Teatro alla Scala. Successivamente è stata anche nominata direttrice artistica del Balletto di Milano.

La popolarità vera e propria, però, come spesso capita, è arrivata grazie alla tv. Tra le trasmissioni a cui ha preso parte in veste di ballerina ce n’è stata una in particolare, tra la fine degli anni ’80 e inizio degli anni ’90: Fantastico. Ma non è mancata l’opportunità anche per svelare un talento inaspettato in veste di attrice: ha recitato in alcune fiction, quali Grandi domani (2005) e Non smettere di sognare (2009 e 2011).

Nel 2019 è diventata una delle tutor di Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero. Qui ha la possibilità di insegnare alle persone non più giovanissime come mantenersi in forma. “Quando mi diverto – ha dichiarato -. Insegno alle persone di una certa età a tenersi in forma senza dover fare per forza 60 addominali al giorno. I miei esercizi si possono fare a casa. Si può stare sulle punte anche mentre si mescola il ragù…”.

Il cartellone completo dell’Emd Festival

Diano Marina – Teatro Verde di Villa Scarsella – inizio spettacoli: ore 21.30

Venerdì 22 luglio

Gran Galà della Danza

Spettacolo di balletto classico e moderno

Posto unico: 15 euro

Venerdì 29 luglio

Wakt Disney Magic & Music

Le più belle colonne sonore dei cartoni animati

Posto unico: 20 euro

Martedì 2 agosto

Madama Butterfly

Opera lirica completa in forma completa, di Giacomo Puccini

Primo settore 28 euro, secondo settore 24 euro

Venerdì 19 agosto

Abba Dream Show

Concerto spettacolo della Tribute Band degli Abba

Posto unico: 20 euro

Martedì 23 agosto

Singing Musical

Affascinante viaggio da Gershwin ai Queen, dai primi del ‘900 ai giorni d’oggi

Posto unico: 20 euro

Sabato 27 agosto

La Vedova Allegra

Operetta in tre atti, di Franz Lehar, con la Compagnia Teatro Musica ‘900

Primo settore: 25 euro, secondo settore: 20 euro

Riduzione Under 14 per tutti gli spettacoli: 10 euro

Informazioni e prenotazioni: tel. 338.1118108 – info@emdfestival.it