Fa caldo e la cultura, a Tortona è in ebollizione: non solo per le manifestazioni serali che si svolgono davanti al chiostro dell’Annunziata, ma perché domani, martedì 26 luglio 2022 ore 11.00, presso il ridotto del Teatro Civico presentazione della prossima stagione teatrale.

Come sempre vi illustreremo poi tutto il programma della stagione.