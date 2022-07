Al via venerdì 15 luglio la nuova avventura del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, un nuovo evento rivolto a imperiesi e turisti in piena stagione estiva con lo scopo di animare le serate di luglio in collaborazione con la Città di Imperia.

IM BIKERS, manifestazione prettamente estiva ma che mantiene lo standard tipico del Comitato, un contenitore di interessi per un pubblico variegato, buon cibo, musica e divertimento.

In primo piano c’è il mondo degli appassionati delle due ruote, con il coinvolgimento dei motoclub:

il CCMotorday, il Moto Club degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, Sezione Nord Ovest, il Moto Club Polizia di Stato, Delegazione di Imperia e l’Harley Davidson Italian Club Regione Liguria.

Naturalmente l’offerta gastronomica, una delle caratteristiche storiche del Comitato San Giovanni, avrà un menu dedicato all’identità dell’evento. Primi piatti con pasta alle cozze, pasta al pesto e pasta Ineja, secondi a base di carne, rostelle e salsiccia, contorni con patatine e pomodori. Dopo il grande successo della Festa di San Giovanni, i cuochi di InejaFood, sono nuovamente pronti a deliziare turisti e concittadini a partire dalle ore 19.30.

Chiaramente non poteva mancare la musica, anche in quest’occasione organizzata in collaborazione con il Bar 11, le band presenti saranno i “Funkymonks” il venerdì, che dal 1999 eseguono un repertorio che spazia dai Deep Purple fino ad arrivare ai Muse, passando per Red Hot Chili Peppers e Led Zeppelin ed i “Live101” tribute band dei mitici Depeche Mode che si esibiranno sabato sera dalle 21.30 sul grande palco in Banchina Aicardi.

Il Comitato San Giovanni manterrà la stessa scenografia sul palco della rassegna organizzata dall’Istituto l.S.A.H. come in un passaggio di testimone per una settimana di metà luglio ricca di eventi.