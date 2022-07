Importante iniziativa a favore degli anziani quelli in programma domani, mercoledì 6 luglio, alle 18:30 presso la sala dell’ex Soms in piazza Martiri della libertà a Casalnoceto: il capitano della compagnia di Tortona Domenico Lavigna in collaborazione con il maresciallo Francesco Barisonzi comandante della stazione carabinieri di Volpedo, terranno un incontro pubblico con la cittadinanza e soprattutto gli anziani dal titolo “Furti e truffe ai danni delle degli anziani”.

All’incontro sono invitati tutti i cittadini della zona.