Una bella notizia per il club del Mare di Diano Marina: Guglieri Bianca, Bosia Jacopo, Dall’Ava Lorenzo. Questi sono i nomi degli atleti del Club del Mare di Diano Marina che tra il 2 ed il 3 luglio si sono distinti nelle selezioni ad Imperia qualificandosi per i campionati nazionali che si svolgeranno a Salerno il 28,29 e 30 Agosto. Ottimi anche i piazzamenti di Guglieri Margherita e Giordano Giulio Alexander che, pur non selezionandosi, hanno dato prova di grande carattere e di una preparazione in costante crescita.

“È l’opportunità di confrontarmi con la voglia di mettersi in gioco dei nostri atleti che mi convince, ogni giorno sempre di più, a fare in modo che esprimano la loro personalità anche nello sport; nell’agonismo di una regata ci vuole carattere e loro lo hanno dimostrato”. Così afferma l’allenatore Mattia Maffei, con una sicurezza di chi, i ragazzi, li conosce davvero.

Il sole avvolgeva mare e boe che quasi sembravano fondersi nel flusso vincente che i ragazzi hanno saputo assecondare con capacità.

Non solo la perfetta organizzazione del Porto Maurizio Yacht Club ha permesso ad un centinaio di barche di dar prova, ancora una volta, delle proprie capacità ma soprattutto è illuminante il feedback di Bianca Guglieri che appena uscita dall’acqua dichiara: “Mi sono divertita”.

Il più grande augurio che ci sentiamo di fare ai nostri atleti è di riuscire a trovare lo stesso mare e lo stesso vento a Salerno: condizioni tanto potenti quanto necessarie per valorizzare l’equilibrio tra allenamento e talento.

Filippo Spinelli