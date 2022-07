Anche per quest’anno la Giunta comunale ha deliberato di rendere gratuiti i parcheggi del centro storico normalmente adibiti a sosta a pagamento (i cosiddetti “parcheggi blu”).

Tutti gli stalli non saranno a pagamento da martedì 9 agosto fino a domenica 21 agosto compresi.

La normale tariffazione riprenderà da lunedì 22 agosto.

Si comunica inoltre che saranno gratuiti i parcheggi anche in occasione della ricorrenza della festività del Santo Patrono (Sant’Evasio) sabato 12 novembre.

Si ricorda, infine, che a Casale Monferrato i primi 15 minuti di sosta all’interno delle strisce blu sono gratuiti: per usufruire dell’agevolazione è sufficiente esporre in modo visibile il disco orario all’interno della propria auto e, nel caso la sosta si prolungasse oltre i 15 minuti, acquistare il tagliando per il parcheggio a pagamento per i minuti successivi o attivare l’app easypark.