In occasione della Fiera d’Agosto, dal 3 al 5 agosto ritorna Novi Gelato in Festa con un’anteprima speciale la sera del 4 agosto: la libera passeggiata “gelatosa” a partire dalle 20,30. Anche quest’anno l’evento vuole valorizzare la maestria delle gelaterie artigianali, l’alta qualità delle materie prime e l’estro con cui gli abili artigiani locali realizzano ghiotte combinazioni per creare quel ristoro fresco e goloso, un piacere per le calde giornate estive.

L’edizione 2022 prevede la conferma della formula apprezzata gli scorsi anni insieme a qualche novità, come il tema del gusto special (quest’anno saranno i prodotti tipici del Distretto del Novese) a cura di ciascuna delle gelaterie aderenti e il Passaporto del Goloso dove in queste 3 giornate si dovranno collezionare tutti i timbri delle gelaterie aderenti e dei pit stop “speciali”, in un percorso che segue la fiera ma che porta anche a far passeggiare nel centro storico. Infatti, proprio in Piazza Carenzi, nel cuore di via Roma, presso la Bottega del Sanconiglio, ci sarà un pit stop gratuito per far collezionare ai golosi uno dei timbri utili a completare il proprio passaporto. Proprio qui, il 5 agosto alle ore 11 ci sarà il Laboratorio gratuito del Gelato, adatto dai 4 ai 104 anni! Informazioni e prenotazioni allo 0143341974 o scrivendo una mail a info@labottegadelsanconiglio.it.

Il Passaporto serve per viaggiare e anche quello di Novi Gelato in Festa non fa eccezione, infatti l’itinerario permetterà di passeggiare lungo tutta Novi Ligure, da via Roma a viale della Rimembranza. La passeggiata alla ricerca delle gelaterie potrà trasformarsi in un pretesto per scoprire le bellezze del centro storico, aiutati dalla app Visit Distretto del Novese scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store e disponibile in italiano e inglese.

Novità 2022 la libera passeggiata serale gelatosa in programma il 4 agosto 2022 che permetterà di ottenere, dalle 20,45 alle 23,50, un timbro speciale, quello del Distretto del Novese, da apporre sul passaporto del Goloso.

Ci sarà tempo dal 5 al 7 agosto per completare il passaporto che permetterà di aggiudicarsi una “merenda gelatosa” (un cono gelato 2 gusti max 3 persone) in una delle gelaterie aderenti all’iniziativa Novi Gelato in Festa 2022, a scelta del goloso avventore, da gustare a settembre 2022.

Ma non è finita qui: Novi Gelato in festa permettere anche quest’anno di giocare con le gelaterie, per decretare la Regina della festa e provare ad aggiudicarsi 1kg di gelato!

In questi tre giorni dedicati al gelato artigianale, basterà seguire su Instagram l’account ufficiale della manifestazione @novigelatoinfesta, fotografare il proprio cono o coppetta, postare la foto taggando @novigelatoinfesta e la gelateria o inviarla tramite messaggio (non saranno valide le storie).

La “Regina della Festa” sarà la gelateria protagonista in più foto sull’account instagram @novigelatoinfesta.

Anche per questa edizione 2022, in palio 1 kg di gelato, ma con una novità, la suddivisione in 2 categorie:

• l’autrice/autore della foto che riceverà più like (non saranno conteggiati i commenti) spetterà una vaschetta da 1/2 kg di gelato offerta dalla gelateria Regina della Festa 2022;

• la foto di gruppo più numerosa, riceverà una vaschetta da 1/2 kg di gelato offerta dalla gelateria Regina della Festa 2022. A parità di numero di golosi, vincerà la vaschetta la foto con più like.

Le gelaterie hanno tempo per aderire all’edizione 2022 fino alle ore 12 del 28 luglio 2022. Il passaporto del goloso potrà essere ritirato presso le gelaterie aderenti all’iniziativa o scaricandolo dal sito www.distrettonovese.it