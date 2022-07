Il Sindaco di Novi Ligure Gianpaolo Cabella ha perso la maggioranza in consiglio comunale, come avevamo scritto nei giorni scorsi in occasione del rinvio dell’approvazione di Bilancio. Dopo quella serata di fuoco si sono dimessi gran parte dei Consiglieri comunali e il primo cittadino è rimasto senza maggioranza.

Con le dimissioni contestuali in data 1° luglio 2022 di nove consiglieri del Comune di Novi Ligure si è verificata una delle ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale, prevista dall’art.141, comma 1, lettera b), n. 3) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), vale a dire la cessazione dalla carica per dimissioni della metà più uno dei membri assegnati al Consiglio comunale.

Pertanto, con provvedimento in data odierna, il Prefetto dott. Francesco Zito ha sospeso il Consiglio comunale di Novi Ligure, nominando contestualmente il Viceprefetto Vicario dott. Paolo Ponta Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente.

Il Commissario Prefettizio reggerà il Comune con i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio fino alla nomina del Commissario Straordinario, che avverrà con Decreto del Presidente della Repubblica contestualmente allo scioglimento della Civica Amministrazione.

Il Commissario Straordinario reggerà l’Ente Locale con i medesimi poteri fino al primo turno elettorale utile, previsto per la primavera 2023.

Nella foto il passaggio di consegne