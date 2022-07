Martedì 19 luglio 2022 alle ore 12.00 presso Via Cavour sarà inaugurata la panchina che l’Amministrazione comunale ha voluto dedicare come omaggio al pittore Pier Paolo Prandi.

Questo è solo l’ultimo di una serie di appuntamenti dedicati al ricordo dell’artista, scomparso nella primavera del 2021. In un intenso anno di lavoro sono stati realizzati il volume monografico “Pier Paolo Prandi: Pittore di Valenza”, il calendario 2023, gli incontri di approfondimento sull’opera di Prandi e sulla pittura naïf e la grande mostra retrospettiva inaugurata ad aprile 2022 che ha riscosso un notevole successo e apprezzamento da parte del pubblico.

La panchina dedicata al maestro valenzano è stata decorata con immagini tratte dal dipinto “L’ultem di ad Carvà”, eseguito da Prandi nel 1976.

A illustrare la panchina, sotto la guida del Prof. Giuseppe Larosa, sono stati gli allievi della clsasse 4°A sezione Arti figurative del Liceo Artistico “Carlo Carrà” di Valenza (IIS “Benvenuto Cellini”).

La panchina resterà collocata in Via Cavour sotto il frondoso Liquidambar luogo in cui il pittore di Valenza era solito sostare per osservare e ascoltare la città intorno a lui.

Per informazioni:

tel. 0131 949286 / email biblioteca@comune.valenza.al.it