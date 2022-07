Sezzadio è in lutto per un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri sera, giovedì 14 luglio dove ha perso la vita un bambino di 10 anni.

Secondo la prima sommaria ricostruzione il bambino è stato investito da un’auto nel centro del paese; era in sella alla propria bicicletta quando per cause ancora in corso di accertamento è stato investito. E’ caduto a terra e ha picchiato la testa. È stato trasportato a cura del 118 in gravi condizioni all’ospedale Infantile di Alessandria, e successivamente è deceduto in seguito alle ferite riportate.

Sempre in serata, ma ad Ovada nei pressi del supermercato Gulliver è stato investito un uomo e trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Alessandria dove sta lottando tra la vita e la morte.