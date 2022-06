20 studenti delle classi 5AE e 5BE del corso di Informatica e Telecomunicazioni dell’I.I.S. “Marconi” di Tortona hanno conseguito la certificazione CISCO CCNA. Il Dirigente scolastico, Guido Rosso, e il Docente Istruttore responsabile della Cisco Academy, Antonio Vulcano, hanno consegnato gli attestati agli allievi che si apprestano ad affrontare l’esame di Stato. Il corso è stato erogato gratuitamente con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, integrato nel programma curricolare di Sistemi e Reti per le classi quarte e quinte dei periti in Informatica e Telecomunicazioni. IlCorso CCNA (Cisco Certified Network Associate; versione 7) forma uno specialista di networking in grado di installare, configurare, gestire e risolvere problemi su reti cablate di media dimensione, distribuite sia in ambito locale (Local Area Network) sia su collegamenti geografici (Wide Area Network), inclusa l’implementazione e la verifica delle connessioni di siti remoti tramite WAN. Esso fornisce, inoltre, una conoscenza completa e strutturata delle tecnologie di networking includendo fondamenti di IP routing e switching, network security, servizi di rete, network programmability e automazione di rete. Le nuove e crescenti esigenze aziendali legate al mondo delle telecomunicazioni rendono la CCNA una delle certificazioni IT più richieste e spendibili nel mercato del lavoro. Questo traguardo per gli studenti rappresenta il punto di partenza per intraprendere una carriera nel mondo delle reti.

