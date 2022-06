Il 1° luglio 2022 presso Palazzo Valentino – Centro Comunale di Cultura aprirà la mostra fotografica di Enzo Giordano Istanti in bianco e nero tra paesaggi e luoghi dell’abbandono.

Da sempre interessato al reportage, Giordano, solo di recente si è dedicato in prima persona alla fotografia analogica stampando le sue immagini in un rigoroso bianco e nero. Fotografo per passione, ricerca, così, nei suoi scatti l’emozione attraverso l’assenza del colore e l’uso della pellicola.

Nelle sue fotografie ritroviamo Valenza e i suoi dintorni, le colline del Monferrato, la Lomellina, la pianura vercellese con le sue grange e la montagna. Ritroviamo anche le immagini di casolari abbandonati, come la grangia di Pobietto, e di fabbriche dismesse, come il sentiero delle ciminiere di Ozzano Monferrato.

Per descrivere la sua filosofia del fotografare ama citare la frase di uno dei più grandi maestri della fotografia Henri Cartier-Bresson: “Fotografare è riconoscere nello stesso istante e in una frazione di secondo un evento e il rigoroso assetto delle forme percepite con lo sguardo che esprimono e significano tale evento. E porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore”.

“Uno sguardo interessante quello di Giordano che ci fa vedere scorci di Valenza e dei territori limitrofi con poesia. Non solo paesaggi ma anche immagini insolite che sfuggono alla comune osservazione, come i luoghi dismessi e abbandonati nei quali il fotografo sa cogliere istanti di vita. Siamo lieti di accogliere nel nostro Centro Comunale di Cultura la mostra di un appassionato valenzano che si dedica con devozione al suo grande interesse per la fotografia”, così commenta la mostra l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Valenza, ha avuto il supporto di UNITRE Valenza.

Sarà possibile visitare la mostra fino al prossimo 5 agosto 2022.

Orari di apertura:

lunedì, martedì, giovedì: 9.00-12.30 / 15.00-18.00

mercoledì: 9.00-14.00

venerdì e sabato: 9.00-12.00