Si chiama “Il Buon Vivere Tortonese” ed è la prima guida storico-turistica completa mai realizzata prima d’ora su Tortona e dintorni. Servirà per incentivare l’afflusso dei turisti in città e nella zona con evidenti e indubbi vantaggi per l’economia Tortonese.

La guida che gode del patrocinio e sostegno del Comune di Tortona, è stata realizzata con la collaborazione di 14 tortonesi ed in ben 430 pagine illustra non soltanto tutto quello che può interessare il turista che viene a Tortona per visitare la città e la zona ma contiene tutta una serie di notizie particolari, storie e luoghi di cui molti tortonesi non conoscevano neppure l’esistenza.

Il volume è stato realizzato in formato cartaceo ed ebook grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e verrà dato in omaggio a Iat, scuole e biblioteche delle maggiori città della provincia di Alessandria; sarà disponibile in tutte le librerie italiane e gli ibooke store come Amazon Lafeltrinelli, Mondadori, IBS, Libreria Universitaria e tanti altri, oltre che essere a disposizione di Iat, uffici turistici agenzie di viaggio e altre strutture turistiche del nord Italia.

Inoltre, grazie alla sua completezza, potrà essere utilizzato dal Comune di Tortona come volume di rappresentanza da consegnare ad ospiti illustri e di riguardo in visita ufficiale in città, in occasione di manifestazioni importanti o a tutti quei Tortonesi che si distinguono in attività sportive o danno lustro alla città.

Sarà in carta patinata con circa 600 immagini tra colori e Bianco e Nero la maggior parte delle quali inedite e oltre a luoghi, musei e dintorni, illustrerà i prodotti, manifestazioni, aspetti naturalistici e culturali della zona, storie, leggende, curiosità, personaggi storici e tantissimo altro.

Il volume verrà presentato ufficialmente martedì 19 luglio alle 18 dal Sindaco Federico Chiodi e dal vice Fabio Morreale nella piazzetta dell’Annunziata davanti a Teatro civico nell’ambito della rassegna estiva “Estate d’Istanti”.