Nell’ambito del programma ELoGE, il Comune di Voghera sottopone ai propri cittadini un breve questionario online dedicato alla Buona Governance Democratica. Durante questi mesi, in stretta collaborazione con ISIG – Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia e con AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), il Comune procederà alla raccolta dei dati attraverso una serie di domande che garantiscono l’anonimato delle risposte. I risultati emersi dall’applicazione di questi strumenti saranno esaminati dalla “Piattaforma Nazionale di valutazione”, un comitato di esperti identificati da AICCRE.

Il questionario online è disponibile, fino al 15 Luglio 2022, al seguente link https://it.surveymonkey.com/r/ELoGE_cit_IT .

Il Comune di Voghera è stato infatti selezionato per partecipare al Programma ELoGE Italia, promosso dal Consiglio d’Europa e attuato sul territorio nazionale da AICCRE. ELoGE è un programma che consente alle amministrazioni locali di valutare il proprio livello di Governance democratica, ovvero di applicazione dei cosiddetti dodici Principi europei nella vita pubblica e nell’operato a livello locale.

“Le risposte degli utenti, in quanto cittadini del Comune di Voghera, sono di fondamentale importanza per garantire il successo del Programma ELoGE Italia per la nostra Città – sottolinea il Sindaco Paola Garlaschelli -. La Buona Governance democratica è un requisito che riguarda tutti i livelli della Pubblica Amministrazione. In ambito locale, riveste un’importanza fondamentale poiché l’Amministrazione Comunale rappresenta il livello di governo più vicino ai cittadini. La partecipazione al progetto Eloge ci consentirà di comprendere il livello di applicazione dei dodici Principi europei e di continuare ad impegnarci nella promozione della trasparenza, dell’integrità, della responsabilità e della partecipazione degli stakeholder a sostegno della democrazia e della crescita inclusiva”.