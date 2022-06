Il Comune di Voghera ha aderito al partenariato per la presentazione del Progetto “Giovani smart (sportmusicaarte)”. Il bando è destinato ad offrire ai giovani proposte efficaci e coinvolgenti per favorire la ripresa della socialità e contrastare il disagio giovanile, ed è cofinanziato con risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2021. Le proposte dovranno essere presentate da partenariati composti da almeno tre soggetti, di cui uno capofila, con almeno un Comune all’interno della rete dei partner. Questa adesione consegue l’accesso ai finanziamenti previsti dal Bando Giovani Smart di Regione Lombardia.

Il progetto proposto da Epi.co, Società cooperativa sociale onlus, si pone l’obiettivo di incontrare i bisogni dei target fragili della popolazione residente che presentano un alto rischio di esclusione sociale. Dunque, creare occasioni di contatto e promuovere precise strategie di prevenzione a favore di adolescenti e giovani in situazione di marginalità e disagio, promuovere un’inclusione sociale attiva basata sul modello multidimensionale del bisogno e dall’accesso di servizi di qualità per garantire un reinserimento o evitare un probabile abbandono scolastico ed un futuro effettivo inserimento nella società e nel mercato del lavoro. L’iniziativa raggruppa in modalità di co-progettazione Epi.co, Società cooperativa sociale onlus come capofila, Cooperativa sociale 381 onlus, EVTF Italia Asd. Le attività previste consistono nell’attivazione di sportelli di ascolto, di supporto alla genitorialità, orientamento.

“Il progetto presentato da Epi.co per aderire al bando Giovani smart vuole offrire ai giovani proposte concrete – sottolinea l’Assessore alle Pari Opportunità Simona Virgilio -. Verranno coinvolte soprattutto le fasce più colpite dall’isolamento sociale conseguente ai lockdown prolungati e alla sospensione delle attività abitualmente svolte nei centri di aggregazione. Ringraziamo tutti gli attori intervenuti per la sinergia e la collaborazione. Come Amministrazione Comunale, manteniamo sempre alta la concentrazione sui nostri cittadini, anche e soprattutto sulle fasce della popolazione che necessitano di maggiore sostegno. Per l’Amministrazione è doveroso partecipare al partenariato incentrato su una tematica importante come quella dei giovani. Siamo infatti ben consapevoli dei disagi vissuti dai giovani a causa del lockdown e delle varie restrizioni”.