L’attività delle articolazioni dell’Arma provinciale dei Carabinieri di Imperia non si è fermata: oltre – come noto – al fermo di indiziato per tentato omicidio di domenica ad Imperia, negli ultimi tre giorni i Carabinieri di:

Ventimiglia, hanno denunciato uno straniero per ricettazione, trovato in possesso di uno smartphone rubato il 19 giugno scorso, rintracciato grazie al sistema di rilevamento dell’apparato fruibile ormai sulla quasi totalità dei modelli in commercio;

Arma di Taggia, hanno arrestato un cittadino straniero irregolare in flagranza di “taccheggio” in un supermercato, avendo tentato di rubare capi di vestiario e materiale elettronico, denunciando un connazionale per lo stesso motivo;

Sanremo, hanno dato esecuzione a un provvedimento detentivo a carico di un italiano, condannato in via definitiva a 4 mesi di reclusione per violazioni in materia tributaria e contabile, nonché proceduto alla denuncia per evasione di una persona assente dal domicilio al momento del controllo dei militari dell’Arma;

Bordighera, hanno denunciato una persona per porto abusivo di coltello.

Preme sottolineare come, ancora una volta, l’interlocuzione diretta tra il cittadino e l’Arma sia la chiave di volta per costruire, insieme, una sicurezza comune: è accaduto nel caso di Ventimiglia appena citato, così come nell’attività svolta per giungere all’identificazione dell’aggressione indicata in apertura.