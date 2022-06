Nella giornata di ieri l’Assessore Regionale alla Cultura Stefano Bruno Galli, nell’ambito di una visita nella provincia di Pavia, ha fatto tappa a Voghera.

Accompagnato dal Sindaco Paola Garlaschelli, dagli Assessori Maria Cristina Malvicini e Carlo Fugini, dal Presidente del Consiglio Comunale Daniele Salerno e dall’On. Elena Lucchini, l’Assessore Regionale ha visitato in mattinata la mostra su Valentino al Teatro Sociale e Palazzo Gallini, quindi nel pomeriggio ha fatto visita al Museo Storico di Voghera “Giuseppe Beccari” di via Gramsci.

“Oggi a Voghera mi sono stati illustrati dei progetti intelligenti di valorizzazione culturale, segno dell’attaccamento delle istituzioni pubbliche, guidate dal Sindaco Garlaschelli, e dalla parlamentare locale, l’Onorevole Lucchini, al passato, al presente e soprattutto al futuro della città – le parole dell’Assessore Regionale alla Cultura -. Ho visitato la splendida mostra degli abiti di Valentino, autentici capolavori, la casa museo Gallini e poi il Museo storico. Regione Lombardia sarà attenta e affiancherà questo importante sforzo di valorizzazione della ricchezza culturale di un territorio e di una comunità, con la sua storia e le sue tradizioni civiche, come quella di Voghera”.

“E’ stato un piacere accompagnare l’Assessore Regionale alla Cultura in un percorso nel quale abbiamo condiviso alcune eccellenze artistiche, storiche e culturali della città – le parole del Sindaco Paola Garlaschelli –. Abbiamo avuto modo di mostrare la meraviglia del Teatro Sociale con gli abiti di Valentino, oltre a Palazzo Gallini e al Museo Storico: Voghera è città che racchiude un grande patrimonio di bellezza, rispetto al quale è costante l’impegno per la valorizzazione e crescita. Sentire concretamente la vicinanza delle istituzioni regionali è un valore aggiunto”.

“Ringrazio l’assessore Stefano Bruno Galli per la gradita visita e per l’attenzione che rivolge sempre a Voghera e a tutto l’Oltrepo’ Pavese – le parole dell’Onorevole Elena Lucchini, Parlamentare del territorio -. Grazie alla collaborazione virtuosa con Regione Lombardia, è stato possibile lo stanziamento di 1.6 milioni di euro utili al completamento del Teatro Sociale di Voghera. Iniziative come la mostra su Valentino ci dimostrano la grandezza e l’importanza del nostro patrimonio storico, artistico e culturale. Per questo, è necessaria una sinergia istituzionale affinché possa essere volano di sviluppo per tutto il territorio”.