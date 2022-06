Una chiamata dal 112 NUE nelle prime ore del mattino e i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Imperia si recano presso l’Istituto scolastico “Littardi” di Imperia e constatano come, nella notte, ignoti si erano introdotti nello stabile e avevano asportato due PC e una lavagna digitale.

Come di consueto, i militari hanno attivato la Sezione Operativa, chiamata quando sono richiesti accertamenti più complessi nell’ambito del “sopralluogo”, di norma non esperibili dalle aliquote di Carabinieri a cui è assegnato il “Pronto Intervento”.

È quindi iniziato l’esame degli elementi che risultavano disponibili, ad iniziare dalla “ragnatela” di telecamere di sorveglianza, pubbliche e private, che sempre in maggior numero aiutano a presidiare la provincia.

Acquisite le immagini, il valore aggiunto è conferito dall’esperienza dei singoli Carabinieri, che – grazie all’esercizio sul campo – ormai conoscono le figure che possono essere dedite a questo tipo di reati. Il collegamento tra l’immagine e la persona in essa raffigurata è stato pressoché immediato: alle 10.00 del mattino i militari entrano in casa e trovano quanto era stato asportato qualche ora prima, oltre a sette smartphone, un tablet, due monitor per PC, un drone, due monopattini elettrici e vari monili.

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Imperia eseguiranno i necessari approfondimenti per poter restituire quanto rinvenuto ai legittimi proprietari.