Incidente stradale, ieri pomeriggio alla periferia del Comune di Sale lungo la strada provinciale che collega il paese ad Alluvioni Piovera: per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 61 anni alla guida della propria auto Fiat 500 ha tamponato un autocarro che procedeva davanti a lei.

La vettura ha subito gravi danni e la donna è rimasta quasi intrappolata all’interno dell’auto, ma per sua fortuna viaggiava ad un’andatura non elevata per cui i danni alla sua persona, secondo la prima sommaria ricostruzione non sembrano eccessivamente gravi.

La donna tuttavia è stata trasportata al pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono anche intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona.