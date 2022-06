In piazza Malaspina a Tortona, nella giornata di oggi, sabato 11 giugno, si svolge la campagna di sensibilizzazione per il tumore al colon-retto, una delle più diffuse cause di morte per tumore, ma che se scoperta in tempo può essere curata.

L’iniziativa promossa dal dottor Luca Lenti, primario di Chirurgia dell’ospedale di Tortona comprende anche un “gonfiabile” che riproduce l’interno del colon, spiegando in maniera originale ma efficace, lo sviluppo della malattia e perché sia importante effettuare uno screening.

Il Sindaco Federico Chiodi di buon grado ha voluto dare il suo appoggio a questa pregevole iniziativa