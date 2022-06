Si è conclusa ieri sera la Festa Europea della Musica con la Notte Oro, un’evento di grande successo grazie soprattutto all’impegno e all’entusiasmo dimostrato dai commercianti di San Bartolomeo al Mare (Ai Secoli Bui, A me Toa, Bar Roberta, Il Baretto, La Lampara e TiroVino). Fondamentali anche il sostegno dell’associazione San Matteo, per il supporto logistico e la presenza dell’associazione Rebatta Buse.

“Ci tengo a ringraziare personalmente, da parte dei tutta l’amministrazione comunale, i commercianti e le associazioni di San Bartolomeo al Mare, che hanno animato piazza Torre Santa Maria in questo grande ritorno della Festa Europea della Musica. Grazie al loro fondamentale contributo, abbiamo visto la piazza delle manifestazioni di San Bartolomeo al Mare riempirsi di persone provenienti da tutto il Golfo Dianese e non solo, sopratutto in occasione della Notte Oro di ieri sera” afferma l’assessore al commercio Davide Salerno. “Grazie all’eccellente lavoro del tessuto commerciale locale, nelle giornate dedicate ai numerosi festeggiamenti per San Giovanni, la nostra Notte Oro ha accolto centinaia di persone che hanno scelto San Bartolomeo al Mare per una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza”.

L’amministrazione comunale si complimenta anche con le band e i dj che si sono esibiti in questa importante manifestazione: Mr Pink & El Coach, Funky Monks, Wavers 51, la Premiata Banda, Attenti a quei due, Groovin Ratz e Radio GRock DJ Set, Music Selection by Gus.