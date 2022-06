Uno dei momenti più attesi di ogni concerto è quello del/dei BIS, quando gli artisti regalano al pubblico delle vere e proprie “chicche” fuori programma.

Cosa può esserci, quindi di più coinvolgente ed emozionante di un concerto dedicato esclusivamente all’esecuzione di celeberrimi ẞエS❓

Sarà il 𝗗𝗨𝗢 𝗕𝗜𝗔𝗡𝗖𝗛𝗜-𝗗𝗘𝗠𝗜𝗖𝗛𝗘��𝗜 (violino e pianoforte), che 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱ı̀ 𝟮𝟯 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼, alle 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭 presso 𝗹𝗮 𝗖𝗵𝗶𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗼 in 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝘇𝘇𝗼 𝗕𝗼𝗿𝗺𝗶𝗱𝗮 terrà il pubblico col fiato sospeso con

“I GRANDI BIS”, una carrellata di brani che non saranno resi noti con un programma di sala, ma, come accade appunto per i Bis, verranno annunciati dai musicisti solo al momento dell’esecuzione.

Una serata piacevole ed emozionante, ricca di musica straordinaria.

Lo spettacolo è una co-produzione V 𝘎𝘢𝘮𝘰𝘯𝘥𝘪𝘶𝘮𝘔𝘶𝘴𝘪𝘤𝘍𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘢𝘭 / XIII 𝘍𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘢𝘭 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 “𝘈𝘭𝘦𝘴𝘴𝘢𝘯𝘥𝘳𝘪𝘢 𝘉𝘢𝘳𝘰𝘤𝘤𝘢 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰…”Il Gamondium Music Festival, nato nel 2018, è promosso dalla SOMS di Castellazzo Bormida in collaborazione con il Comune cittadino, con il Patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria. L’iniziativa, che si svolge sotto la direzione artistica di Marcello Bianchi gode del sostegno della Fondazione CRTIl Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, nato nel 2010, è promosso dall’Associazione Pantheon ETS, sotto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, dalla Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, dei Comuni di Alessandria e Ovada e delle Diocesi di Alessandria e Tortona ed è sostenuto dalle Fondazioni CRT, CRA, SociAL, Gruppo AMAG SpA ed alcuni sponsor privati. Daniela Demicheli è il direttore artistico ed ideatrice del Festival.

Consigliati la prenotazione al numero 𝟯𝟰𝟳𝟬𝟴𝟲𝟳𝟲𝟯𝟮 e l’uso della mascherina.