La giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria ha scelto le terne finaliste che si presenteranno davanti alal Giuria popolare, che decreterà la classifica finale.

Questi finalisti della sezione “Poesia Inedita”

Stefano Baldinu : con la silloge:” Storie” ( San Pietro in Casala Bologna)

Nunzio Festa con la silloge:” Piantine” (La spezia)

Nicola Sguerra con la silloge: “ Spes contra Spem “ (Benevento)

Per la sezione Narrativa Inedita:

Agnese Berardini Storia d’amore di una famiglia ( Pesaro)

Paola Maccario I migranti del tempo (Prelà)

Tiziana Piro L’elisir del dott. Fred Kilder (Francavilla Brindisi)

Menzione per la sezione Poesia a Daniela Burò Ghiglione per la silloge: “Colori Veri” e per la sezione Narrativa a Pier Paolo Neggia per l’opera: “ Cronache della transizione”.

Verranno anche comunicati i primi sei racconti finalisti della sezione calviniana.

Il Prof. Francesco Sabatini terrà la sua prolusione sul linguaggio calviniano e riceverà il Premio alla Carriera “Casinò di Sanremo Antonio Semeria” 2022.

Il Prof Francesco Sabatini, illustre Linguista italiano (n. Pescocostanzo, L’Aquila, 1931) si è laureato in Letteratura italiana, per poi intraprendere la carriera di docente; negli anni ha insegnato Filologia romanza, nonché Letteratura e Storia della lingua italiana presso gli atenei di Lecce, Genova, Napoli e Roma. Alla guida della Società di Linguistica Italiana dal 1977 al 1981, nel 2000 è stato scelto come presidente dell’Accademia della Crusca promuovendo l’italiano all’estero mediante il progetto “ Settimana della Lingua Italiana nel Mondo” e intensificando i rapporti dell’Accademia con le istituzioni scolastiche. E’ stato nominato presidente onorario dal 2008. Tra le sue pubblicazioni il celebre Dizionario della lingua italiana (Il Sabatini Coletti, con V. Coletti), L’italiano nel mondo moderno (2011) e Lezione di italiano (2016).

“ Il Prof Francesco Sabatini è una personalità simbolo della conservazione e nella valorizzazione della nostra bella lingua italiana quale patrimonio culturale ma anche di idealità, elemento di coesione. Il messaggio che promana dal suo impegno in qualità di presidente dell’Accademia della Crusca è una grande attenzione verso i più giovani e il mondo della scuola, attivo ricettacolo dei valori che si trasmettono con la grande attenzione al patrimonio lessicale e quindi culturale–.” Sottolinea il consigliere del Cda del Casinò Dott.sa Barbara Biale – Il premio Semeria , in pochi anni, ha saputo creare un forte legame con gli scrittori e gli studiosi che ne costituiscono l’albo d’onore e che ne rafforzano l’impegno e la presenza nel panorama letterario.”

La cerimonia prevista per sabato 11 giugno ore 17.00 nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremoverrà moderata dal giornalista, saggista e scrittore Mauro Mazza, con l’apporto di Carlo Sburlati, Matteo Moraglia e Marzia Taruffi.

Nella stessa giornata verranno presentate le terne finaliste della sezione Inediti. Per i volumi e i saggi delle sezioni Editi la data di scadenza per la consegna è fissata da bando al 30 giugno.

Il premio, che si onora della presidenza del prof. Stefano Zecchi, è stato intitolato a Antonio Semeria, illustre personalità sanremasca, eccellente professionista, amministratore pubblico, editore, scomparso nel 2011 che nominato presidente del Casinò negli Anni 80, sostenne la nascita dei Martedì Letterari, come prosecuzione de “I Lunedì letterari” di Luigi Pastonchi. Semeria promosse le iniziative culturali ben conscio di come la Casa da Gioco dovesse tutelare e conservare la sua eredità e la sua immagine di salotto letterario e centro ludico.