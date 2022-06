Nella giornata di ieri, martedì 14 giugno, due incendi di sterpaglie hanno tenuto impegnati i pompieri del Distaccamento di Tortiona.

Il primo si è verificato nel corso della mattinata nei presi del campo sportivo di Castelnuovo Scrivia, mentre il secondo di maggior vastità ha interessato un tratto della strada provinciale che collega Sale ad Alluvioni Piovera.

In entrambi i casi i pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme nel più breve tempo possibile e in entrambi i casi, per fortuna, i danni sono stati solo circoscritti alla sterpaglie che bruciavano senza interessare cose o persone.