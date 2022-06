Domenica 19 giugno 2022, dalle ore 10 alle ore 18, con ingresso gratuito, si terrà – presso Palazzo Cuttica in via Parma 1 ad Alessandria – la fiera del disco da collezione e della musica “Vinile Alessandria”.

La manifestazione, che con questa edizione arriva al decimo anno di attività (2012-2022), è organizzata da ‘Visioni_47’ con la partecipazione del Comune di Alessandria – Assessorato alle Manifestazioni ed Eventi – e con la collaborazione del Conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria.

Palazzo Cuttica, per tutta la giornata, sarà il centro di iniziative culturali con musica, cinema e arte per iniziare un progetto comune tra “Vinile”, il museo civico – con la mostra “Un set alla moda” – e il conservatorio “A.Vivaldi”.

Durante la giornata sarà possibile diventare parte attiva di una ‘Community’ di appassionati, con cui condividere l’interesse per la musica e per la cultura. Cultori, curiosi, collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno trascorrere una giornata insieme per riscoprire il fascino del disco in vinile.

“Vinile Alessandria” è una delle manifestazioni più attese ed importanti dedicate al disco da collezione e vuole diventare un momento stabile nella vita culturale della Città, creando nel tempo una sinergia con altri soggetti della cultura locale.

“Un appuntamento, quello con ‘Vinile Alessandria’, che ha riscosso successo vista l’alta partecipazione di pubblico riscontrata nelle ultime edizioni 2020-2021, a conferma del boom del vinile e dell’alta fedeltà – commenta l’Assessore alle Manifestazioni ed Eventi, Cherima Fteita –. L’avere espositori qualificatissimi che portano in Alessandria i loro pezzi più pregiati e rari ha contribuito a far aumentare l’affluenza degli appassionati e dei collezionisti a questa giornata dedicata alla Fiera del Disco e della Musica, grazie anche all’attenta organizzazione dei promotori dell’evento”.

“Il Conservatorio ‘Vivaldi’ di Alessandria è lieto di collaborare con ‘Visioni 47’ e Città di Alessandria per la realizzazione della manifestazione ‘Vinile Alessandria’ del 2022 –afferma il Direttore del Conservatorio ‘A. Vivaldi’ di Alessandria, Giovanni Gioanola -. Consideriamo un nostro dovere contribuire a far crescere la curiosità e le occasioni di conoscenza in campo musicale, e questa manifestazione rientra a pieno titolo in questo campo. Un cordiale saluto a tutti i partecipanti”.

Il programma sarà il seguente:

“VINILE ALESSANDRIA” – incontri e presentazioni (cortile di Palazzo Cuttica):

ore 10 – Apertura stand

ore 15 – Vinile Alessandria Dj set

ore 15:30 – Vinile Alessandria Dj set

ore 16 – THE MELLOWTONE Alice Isnardi: Canto e Vlad Tanase: Chitarra (Conservatorio ‘A.Vivaldi’)

ore 16:30 – Vinile Alessandria Dj set

ore 17 – THE MELLOWTONE Alice Isnardi: Canto e Vlad Tanase: Chitarra (Conservatorio ‘A.Vivaldi’)

ore 17:30 – TORCHIO & GROSSI

“UN SET ALLA MODA TALK” – museo civico di Palazzo Cuttica:

ore 17:30 – “PILLOLE di CINEMA”, Itinerari alla mostra con il “Festival Adelio Ferrero – Cinema e Critica” a cura della scuola di arte drammatica “I Pochi”