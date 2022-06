Nei giorni scorsi c’ è stata l’ultima serata di apertura, per questa stagione, del dormitorio pubblico in corso Repubblica 27. Un ringraziamento a tutti i volontari dell’associazione Matteo 25, coordinati da Laura Cebrelli che, pur fra le tante difficoltà degli ultimi anni, proseguono il loro impegno a favore del prossimo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Come ogni anno il servizio riprenderà in autunno.

Correlati