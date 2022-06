Prosegue l’attività operativa dell’Arma dei Carabinieri in tutta la provincia. La unità dispiegate sul territorio, nell’ambito delle ordinarie attività di prevenzione, hanno arrestato sei persone, sulle quali gravavano provvedimenti cautelari o definitivi dell’Autorità giudiziaria di diversi distretti, competente per dove furono commessi i fatti.

In ordine di tempo, i Carabinieri:

di Ventimiglia hanno:

rintracciato uno straniero, eseguendo una misura cautelare, ritenuto presunto responsabile di una rapina ai danni di un connazionale avvenuta nella città intemelia nel maggio scorso;

sottoposto a custodia una persona poiché indagata per maltrattamenti in famiglia;

trasferito in detenzione domiciliare per un anno una persona ritenuta responsabile di atti persecutori;

della Compagnia di Imperia hanno dato esecuzione a un provvedimento definitivo, trasferendo in carcere una persona condannata a un anno e nove mesi di reclusione per violenza sessuale;

di Sanremo hanno:

eseguito un provvedimento che disponeva l’esecuzione pena di un anno a carico di un cittadino italiano, responsabile di furto aggravato e simulazione di reato;

trasferito in carcere uno straniero che dovrà scontare due anni e sette mesi di reclusione per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti;

notificato alla stessa persona un provvedimento definitivo in cui è stata disposta la reclusione per più di quattro anni per gli stessi reati.

Il tutto, ovviamente, non intacca l’attività di assistenza alle persone e di pronto intervento che i Carabinieri – con le altre forze di polizia – continuano a svolgere, specialmente in questo periodo dell’anno in cui la Riviera dei Fiori assiste all’importante presenza di turisti italiani e stranieri.